التوقيع على عقود 4 مشاريع وطنية للبحث العلمي

أشرف مدير المعهد الجزائري للبترول ببومرداس التابع لسوناطراك، ومديرة الوكالة الموضوعاتية التابعة لمديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، على التوقيع على عقود أربعة مشاريع وطنية للبحث العلمي.

وحسب بيان نشره مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، تم التوقيع على هذه العقود، بين حاملي المشاريع من ذات المركز، ومديرة الوكالة ومدير المعهد، الذي يمثل الشريك الاجتماعي.

وتمتد مدة المشاريع إلى غاية سنة 2027. كما حضر مدير المركز حفل التوقيع.