التوقيع على قرار وزاري لتحسين الإطعام الجامعي

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن التوقيع على قرار وزاري الشهر الماضي، من أجل تحسين قطاع الخدمات الاجتماعية في مجال الإطعام.

وأضاف الوزير، أنه قد تم انشاء لجنة وطنية لتقديم المقترحات وتنفيذها على ارض الواقع. الهدف منها تحسين الخدمات الجامعية سواء ما تعلق بالاقامة، الوجبات وكذا النقل.

مشيرا إلى أن الدعم المباشر من بين الفرضيات المطروحة لتحسين خدمات قطاع التعليم العالي. وستتم مناقشته مع فواعل الجامعة والقائمين على النشاط البيداغوجي.