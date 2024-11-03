التوقيع على محضر اتفاق بين الجزائر والهند في المجال العسكري

وقّع الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مع نظيره الفريق أول أنيل شوهان رئيس أركان دفاع جمهورية الهند، على محضر اتفاق في المجال العسكري.

وجاء هذا خلال استقبال الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول انيل شوهان. رئيس أركان دفاع جمهورية الهند الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.

وكان اللقاء فرصة لاستعراض مجالات التعاون العسكري الثنائي وكذا سُبل تطوير وتعزيز التنسيق الأمني. في المسائل ذات الاهتمام المشترك، كما تطرقا للتحديات الأمنية التي يعرفها العالم وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة متانة العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع الجزائر والهند. مشيرا أن الزيارة الرسمية الأخيرة التي قامت بها رئيسة جمهورية الهند إلى الجزائر. أكبر دليل على الإرادة القوية لقيادتي البلدين لإعطاء نفس جديد للعلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون المشترك. كما عبّر الفريق أول شنقريحة للوفد الضيف عن امتنانه لتلبية الدعوة لحضور مراسم الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة.

من جهته، أكد الفريق أول أنيل شوهان على استعداد الطرفين لدراسة سبل ترقية التعاون العسكري الثنائي. وتطويره في مجالات جديدة.

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