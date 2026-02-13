التوقيع على محضر مباحثات بين الجزائر وبوركينافاسو في مجالات المحروقات والطاقة والمناجم والتكوين

أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، رفقة وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، ونظيرهما البوركينابي، يعقوب زابري غوبا، اليوم، بواداغودو، على التوقيع على محضر مباحثات يعكس النتائج الإيجابية للمحادثات الثنائية التي جرت بين الجانبين.

مراسيم التوقيع جرت في إطار زيارة العمل التي قام بها وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، رفقة وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال إلى جمهورية بوركينافاسو يومي 12 و13 فيفري 2026.

وحسب بيان الوازرة هذا المحضر يكرس الإرادة المشتركة للبلدين في الارتقاء بعلاقات التعاون إلى مستوى شراكة استراتيجية في مجالات المحروقات والطاقة والمناجم. وأيضا تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز التعاون الإفريقي وتكريس مبدأ الشراكة جنوب-جنوب.

ويتضمن محضر المباحثات جملة من محاور التعاون ذات الأولوية، لاسيما في مجال تموين بوركينافاسو بالمنتجات البترولية. بالإضافة إلى تطوير التعاون في غاز البترول المميع، وتعزيز قدرات التخزين والتوزيع. إلى جانب توسيع الشراكة في قطاع الكهرباء من خلال مرافقة الشركة الوطنية للكهرباء ببوركينافاسو في مشاريع الإنتاج والنقل والتوزيع والصيانة والتجهيزات.

ويشمل المحضر دعم التعاون في مجال استغلال وتحويل الموارد المنجمية، وتبادل الخبرات والتجارب.، إضافة إلى إطلاق برامج تكوين لفائدة الإطارات والتقنيين البوركينابيين في مختلف تخصصات المحروقات والكهرباء والطاقات المتجددة.

كما اتفق الطرفان على إنشاء آليات متابعة مشتركة، من خلال تشكيل مجموعات عمل قطاعية، لضمان التجسيد الفعلي لما تم الاتفاق عليه.