التوقيع على مذكرات تفاهم بين الجزائر وتركيا

تم اليوم الإثنين التوقيع على عدة مذكرات تفاهم بين الجزائر وتركيا خلال زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى تركيا .

وجرت مراسم التوقيع على هذه المذكرات بالمجمع الرئاسي بأنقرة.

وفيمايلي المذكرات التي تم توقيعها:

1-التوقيع مذكرة تفاهم بين إتحاد الغرف و البورصات التركي و الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

2-التوقيع على بروتوكول تعاون بين الحكومة التركية و الحكومة الجزائرية في مجال الإعلام و الإتصال

3-التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة التركية و الحكومة الجزائرية في مجال الأشغال العمومية

4-التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر وتركيا في مجال الصيد البحري وتربية المائيات

5- التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر و تركيا في مجال التربية والتعليم

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وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، إلى تركيا، في زيارة عمل تدوم 3 أيام.

وقد حطت الطائرة الرئاسية إلى مطار إيسنبوغا الدولي بأنقرة، عاصمة جمهورية تركيا.

وغادر، صبيحة اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أرض الوطن متجها نحو تركيا. حيث كان في توديعه الوزير الأول أيمن عبد الرحمان، ورئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة.

وسيقوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاحد في زيارة دولة الى تركيا، تدوم لثلاثة أيام بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

كما جاء في بيان للرئاسة “وسيكون للرئيس، محادثات مع أخيه رئيس جمهورية تركيا، تتمحور حول العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا”. و”سبل دعمها وتعزيزها، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين ، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.”

كما تمثل زيارة الدولة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية، إلى تركيا فرصة لتعزيز العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين. وترقية الشراكة إلى مستوى تطلعات شعبيهما.

ومن شأن زيارة الرئيس تبون لتركيا أن تعطي نفسا جديدا للتعاون الثنائي المدعم بمعاهدة صداقة وتعاون منذ 2006. إلى جانب تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين ومواصلة التشاور السياسي حول القضايا الاقليمية والدولية.

كما تأتي الزيارة عقب سلسلة من الزيارات واللقاءات التي أجراها المسؤولون السامون للبلدين سيما منذ زيارة العمل والصداقة. التي أجراها الرئيس التركي إلى الجزائر في 26 و27 يناير 2020 مباشرة عقب انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية.

وخلال هذه الزيارة كان الرئيس أردوغان قد ركز على “الطابع الاستراتيجي” للعلاقات بين الجزائر و تركيا. مجددا التأكيد على استعداد بلده لتكثيف المبادلات الاقتصادية الثنائية وتعزيز التشاور السياسي حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

في ديسمبر 2021 مثل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان الرئيس عبد المجيد تبون في أشغال الطبعة الثالثة لقمة الشراكة تركيا-افريقيا. بإسطنبول حيث استُقبل خلالها من قبل الرئيس أردوغان.