التوقيع على مذكرة تفاهم بين سوناطراك وChevron الأمريكية

تم اليوم الخميس، التوقيع على مذكرة تفاهم بين سوناطراك وشركة شيفرون Chevron الأمريكية.

وتنص المذكرة على تطوير القدرات الطاقوية في المناطق ذات الاهتمام المشترك التي تم تحديدها على مستوى كل من حوضي اهنات وبركين.

وتشكل المذكرة منصة لإجراء مناقشات حول فرص تطوير موارد المحروقات بالحوضين.

حيث يتم في هذا الإطار التركيز على الكفاءة العملياتية والتكنولوجيا الرائدة وكذا أفضل الممارسات في مجال الاستدامة والمحافظة على البيئة.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بمقر المجمع تحت إشراف الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي، بحضور نائب رئيس الشركة الأمريكية المكلفة بالاستكشاف، ليز شفارتز.

وصرح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، على هامش هذا الحدث، قائلاً: “نحن نرحب بهذا التعاون الجديد. الذي تم بعثه اليوم مع شيفرون، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في صناعة النفط والغاز. حيث سيمكّننا هذا التوقيع من التطلع نحو آفاق واعدة في مجال تطوير القطاع المنجمي الوطني. ومن تجسيد طموحنا المشترك في استغلال موارد بلادنا من المحروقات بشكل مسؤول ومستدام”.

ومن جانبها، تحدثت نائبة الرئيس المكلفة بالاستكشاف الدولي في شركة شيفرون، ليز شوارز، بخصوص هذا التوقيع: ” تمتلك الجزائر نظامًا بتروليًا ذو مستوىً عالمي وإمكانات معتبرة من الموارد النفطية والغازية. ونظرًا للقدرات المعترف بها لشيفرون وخبرتها المشهود لها بها في تطوير جميع أصناف النفط والغاز. فإننا متحمسون لإمكانات التآزر والشراكة التي بإمكاننا أن نقيمها مع سوناطراك”.

وأضافت ذات المسؤولة: “تعد هذه الاتفاقية إنجازاً هاماً وخطوة مستقبلية نحو التعاون بهدف تطوير موارد المحروقات في الجزائر.”