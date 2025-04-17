أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، ووزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين سونلغاز وشركة السويدي إلكتريك المصرية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور كاتبي الدولة لدى وزير الطاقة المكلفين بالمناجم والطاقات المتجددة، وسفير الجزائر لدى مصر. وكذا سفير مصر لدى الجزائر، والرئيس المدير العام لسونلغاز، والرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إليكتريك.

وحسب بيانٍ للوزارة، فإن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الخارجي ودعم الاستثمار في الجزائر.

كما تهدف إلى تعزيز التواجد الدولي لشركة سونلغاز في الأسواق الخارجية، وتعميق علاقاتها القارية في مجال الطاقة.

وقد وقّع مذكرة التفاهم الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز، مراد عجال، والرئيس التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، أحمد السويدي.

وتهدف هذه المذكرة إلى تحديد الإطار العام للتعاون بين الشريكين، وإرساء آليات العمل المشترك لتحقيق أهدافهما في عدة مجالات استراتيجية تشمل:

تصنيع وتسويق المعدات الطاقوية، ولا سيما ذات التوتر الجد عالي. وكذا الهندسة وإنجاز المنشآت والبنى التحتية الطاقوية. بالإضافة إلى الإجراءات المشتركة للتعامل مع الأسواق الخارجية. وتبادل الخبرات والتدريب بين الكوادر الفنية في البلدين