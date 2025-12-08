التوقيع على مذكرتي تعاون في التكنولوجيا الفضائية بين الجزائر والصين

وقّعت المؤسسة العمومية “إتصالات الجزائر للأقمار الصناعية” ووكالة الفضاء الجزائرية، على مذكرتي تعاون في مجالي التكنولوجيا الفضائية والأقمار الصناعية. مع الشركة الصينية “جيسبايس”.

وجرى حفل التوقيع على مذكرتي التعاون بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بمناسبة “اليوم الإفريقي للإتصالات وتكنولوجيات الإعلام والإتصال”. المنظم على هامش الطبعة الرابعة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، وسفير الصين بالجزائر، دونغ غوانغلي.

ويتمحور الإتفاق الأول، الذي وقعه المدير العام للمؤسسة العمومية لإتصالات الجزائر للأقمار الصناعية، توفيق حنطابلي. و الرئيس المدير العام لشركة “جيسبايس”، وانغ يانغ، حول تطوير وتصنيع ونشر أجهزة تكنولوجيا المعلومات المتصلة بالأقمار الصناعية لتعزيز إمكانيات الجزائر في هذا المجال.

ويهدف هذا الإتفاق أيضا إلى إنشاء مركز خاص بالأقمار الصناعية يشمل تطبيقات وابتكارات وموارد محلية مستدامة. إلى جانب مناقشة المبادئ التجارية والبنود والشروط الرئيسية من أجل مشروع استثمار واستغلال حلول الاقمار الصناعية في الجزائر. حسب ما أوضحه مسؤولون من اتصالات الجزائر للأقمار الصناعية (فرع مجمع اتصالات الجزائر).

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه “بإمكان هذا التعاون أن يتوسع أيضا ليشمل مناطق اخرى في افريقيا حسب التطور المستقبلي للأعمال، إنطلاقا من الجزائر”. وفيما يخص الإتفاق الثاني، فقد وقعه المدير العام لوكالة الفضاء الجزائرية، عز الدين أوصديق، مع الرئيس المدير العام للشركة الصينية.

كما يهدف هذا الإتفاق إلى تعزيز التعاون لتصنيع الأقمار الصناعية في المدار المنخفض، مما يسمح للجزائر بالتموقع كرائد في افريقيا في المجال الفضائي.

وعقب التوقيع، أبرز وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أهمية هاتين الإتفاقين. اللتين تهدفان الى “الرفع من القدرات الوطنية وتنشيط الابتكار وتمكين الجزائر من أن تصبح رائدة قارية في المجال الفضائي”.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور