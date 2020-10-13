تم التوقيع على مقرر وزاري مشترك بين وزارتي التجارة والتربية الوطنية.

أفادت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء في بيان لها، عن التوقيع على مقرر وزاري مشترك مع وزارة التربية الوطنية.

وحسب ذات الوزارة فإن المقرر الوزاري المشترك يحدد نموذج عقد التمدرس الذي يربط بين المؤسسات التربية والتعليم الخاصة وأولياء التلاميذ.

وأوضحت وزارة التجارة أن الهدف المرجو من اضفاء الطابع الرسمي على هذا العقد النموذجي هو تأطير العلاقات التعاقدية التي ستربط الطرفين بصفة شاملة.

حيث وحسب وزارة التجارة فإن المقرر سيمكن المؤسسات وأولياء التلاميط من تجسيد علاقاتهم في إطار منظم وشفاف في ظل الإحترام المتبادل للمصالح المشروعة لكلا الطرفين.