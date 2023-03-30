التوقيع على ميثاق الحوكمة في سونلغاز

قام الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، اليوم الخميس، بالتوقيع على ميثاق الحوكمة الذي ينظم ممارسة المسؤوليات في مجمع سونلغاز.

وحسب بيان للمجمع، فقد تمت مراسيم التوقيع في مقر المديرية العامة لسونلغاز بحضور الغطارات المسيرة في المجمع.

وتعكس هذه الخطوة إرادة الإدارة العليا للشركة القابضة في تطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة. سواء تلك المتعلقة بالممارسات المؤسساتية. أو العملياتية على مستوى كل الشركات الفرعية والهياكل التابعة لمجمع سونلغاز.

ويهدف ميثاق الحوكمة إلى تكريس بيئة مسؤولة وناجعة على جميع المستويات. وذلك بهدف دعم الالتزام بالتحسين المستمر للاداء.

وكذا تعزيز ثقة الزبائن والسلطات العمومية وتثمين رأس المال البشري. وتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بالأنشطة والمشاريع والاستراتيجيات التي تم وضعها في المكان المناسب.

وقد تم تعزيز مضمون هذا الميثاق من خلال إنشاء عدد من لجان خاصة بالحوكمة. والتي تتيح مجالا أوسع للمساعدة في اتخاذ القرار لتمكين الادارة العليا من البت في المشاكل المختلفة التي تواجهها.