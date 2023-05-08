التوقيع على ميثاق الحوكمة والقيادة الرشيدة للشركات التابعة لمجمع سوناطراك

وقع الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، اليوم على ميثاق الحوكمة والقيادة الرشيدة للشركات القابضة والشركات الفرعية للمجمع.

وحسب بيان مجمع سوناطراك مراسيم التوقيع جرت خلال اشراف حكار على لقاء تحسيسي نظمته سوناطراك تحت شعار “أعضاء مجالس الإدارة في قلب القيادة الرشيدة لمجمع سوناطراك”. وذلك بمقر المديرية العامة للمجمع .حيث جمع أعضاء مجالس إدارة الشركات القابضة والشركات الفرعية لسوناطراك.وبحضور 230 مشاركا من بينهم 160 اطارا يمثلون سوناطراك في الشركات التابعة للمجمع داخل وخارج الوطن.

هذا اللقاء يندرج ضمن “ديناميكية المجمع لوضع استراتيجية موحدة ومتكاملة لتحسين آليات أداء مجالس إدارة الشركات الفرعية لسوناطراك. وكذا مناقشة القضايا المتعلقة بعمل هذه المجالس مع التركيز على تفعيل وظيفة عضو مجلس الادارة داخل هاته الشركات حيث تم عرض عدة تدخلات تناولت تقديم مخطط عمل لترقية وتطوير الحوكمة وإدارة الشركات”.