التوقيع على ورقة طريق للتعاون بين الجزائر ومنظمة أمريكا اللاتينية والكاريبي للطاقة

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، الأمين التنفيذي لمنظمة أمريكا اللاتينية والكاريبي للطاقة (OLACDE)، أندريس ريبوليدو سميتمانز، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر يومي 21 و22 أفريل 2026.

وحسب بيان للوزارة، استعرض الطرفان علاقات التعاون التي تجمع الجزائر بمنظمة OLACDE. والتي تعززت منذ انضمام الجزائر كعضو مراقب في 9 جويلية 2001. ثم حصولها على صفة المراقب الدائم سنة 2018.

مؤكدين حرصهما على الارتقاء بهذا التعاون إلى مستويات أعلى، لاسيما في مجال صناعة النفط والغاز. من خلال تطوير الشراكات التقنية وتبادل الخبرات. خاصة في مجالات الاستكشاف والإنتاج، وتثمين الموارد، والتكوين، والبحث والتطوير.

كما شكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول مستجدات أسواق النفط والغاز العالمية، في ظل التحولات التي يشهدها القطاع.

حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول المنتجة. بما يساهم في ضمان أمن الإمدادات واستقرار الأسواق الدولية.

وفي هذا السياق، أبرز وزير الدولة التزام الجزائر بتعزيز الحوار والتعاون الدولي، خاصة في إطار التعاون جنوب-جنوب. من أجل مواجهة التحديات الراهنة التي يعرفها قطاع المحروقات.

مشددا على ضرورة اعتماد مقاربات متوازنة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الدول النامية. وتدعم تحقيق انتقال طاقوي عادل ومستدام، دون المساس بأمن الطاقة.

كما تم التطرق إلى آفاق التعاون بين الجزائر والدول الأعضاء في المنظمة. لا سيما في مجالات الاستثمار في قطاع المحروقات، وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالصناعة النفطية والغازية. إلى جانب تعزيز القدرات البشرية من خلال برامج التكوين ونقل التكنولوجيا.

ومن جهته، أعرب الأمين التنفيذي لمنظمة OLACDE عن بالغ تقديره للدور الذي تضطلع به الجزائر في قطاع المحروقات. مشيدا بخبرتها الواسعة ومكانتها كشريك موثوق. ومثمنا دعمها المتواصل لأهداف المنظمة. خاصة في مجالات تنمية الموارد البشرية وترقية البحث والابتكار.

وتوجت هذه المباحثات بالتوقيع على ورقة طريق للتعاون بين الجزائر ومنظمة OLACDE، تهدف إلى إرساء إطار عملي لتعزيز الشراكة. من خلال إطلاق مشاريع مشتركة وبرامج تبادل الخبرات. بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الطاقوي بين الجانبين.