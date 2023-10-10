التوقيع على 4 عقود جديدة لاستغلال المحروقات بين سوناطراك وشركات بترولية كبرى

أعلن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، أنه تم تنفيذ 26 إتفاقية دراسات خاصة بالمحروقات غير التقليدية وعرض البحار والتقليدية.

وقال الوزير الأول خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، أنه سيتم التوقيع على 4 عقود جديدة لاستغلال المحروقات بين مجمع سوناطراك وشركات بترولية كبرى. منها عقدان يسمحان برفع إنتاج الحقول المعنية من 60 ألف إلى 100 ألف مكافئ برميل نفط في آفاق 2026.

وأضاف الوزير الأول، أنه تم تسجيل 10 إستكشافات لتضاف الى 16 اكتشاف. كما تواصلت عملية ربط المستثمرات الفلاحية 2000 هكتار و5000 نقطة ربط بالكهرباء.

وبخصوص الفعالية الطاقوية من خلال تحسين الوحدات الصناعية تم إقرار 39 مشروع . وفيما يخص الهيدروجين الأخضر تواصل الحكومة إعداد مخطط الإتصال والمشاريع التجريبية التي يمكن تجريبها. ناهيك عن تشكيل برنامج كبير في البحث المنجمي بوصله إلى مرحلة ثالثة خلال السنة وتخص 15 مشروع بـ 1.3 مليار دينار جزائري.