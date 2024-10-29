التوقيع على 8 مذكرات تفاهم بين الجزائر وسلطنة عمان

وقّعت الجزائر اليوم الثلاثاء، على العديد من مذكرات تفاهم مع سلطنة عمان في عدة قطاعات.

وقد وقّعت الجزائر مع سلطنة عمان مذكرة تفاهم في المجال التربوي والتدريب والتشغيل. وقعها من الجانب العماني وزير الخارجية والجانب الجزائري وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أحمد عطاف. بالإضافة كذلك إلى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الإعلام. وقعها وزير الخارجية أحمد عطاف. كما وقعت الجزائر على مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وقعها من الجانب العماني وزير الخارجية والجانب الجزائري وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري.

بالإضافة كذلك إلى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تنظيم التعاون والفعاليات والمؤتمرات، وقعها من الجانب العماني وزير التجارة والصناعة وترويج الإستثمار. ومن الجانب الجزائري وزير التجارة الطيب زيتوني. ومذكرة تفاهم في مجال ترقية الإستثمار وقعها المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار عمر ركاش. بالإضافة كذلك إلى مذكرة تفاهم في مجال الخدمات المالية وقعها وزير المالية لعزيز فايد. ناهيك عن التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال البيئة والتنمية المستدامة وقعها من الجانب العماني مهندس وزير الطاقة والجانب الجزائري وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب.

وترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، محادثات موسعة مع جلالة سلطان عمان هيثم بن طارق. وتمحورت المحادثات حول عديد الملفات الدولية الراهنة، وقضايا الشرق الأوسط وملفات التعاون الثنائي بين البلدين. كما أن المحادثات الموسعة بين وفدي الجزائر وسلطنة عمان تمت بحضور وزراء كل من الخارجية والبيئة والسكن والطاقة والمالية والتعليم العالي والتجارة.

استُقبل اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهوية عبد المجيد تبون، من قبل جلالة سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد ، بقصر العلم العامر السلطاني.

واستمع رئيس الجمهوية وسلطان عمان إلى النشيد الوطني الجزائري بساحة قصر العلم. كما تم إطلاق 21 طلقة مدفعية شرفية ترحيبا بزيارة رئيس الجمهورية إلى سلطنة عمان.