التوقيع على 8 مذكرات تفاهم في عدة قطاعات بين الجزائر و إسباينا

تم اليوم الثلاثاء بالجزائرالتوقيع على 8 مذكرات تفاهم بين الجزائر واسبانيا من بينها 5 مذكرات بالجزائر و3 اخرى عن بعد.

وجاء التوقيع على المذكرات خلال الإجتماع الثنائي السابع الجزائري-الاسباني رفيع المستوى.

وحضر التوقيع الوزير الأول احمد أويحيى، ورئيس الحكومة الإسباني ماريانو راجوي براي.

وتخص مذكرات التفاهم الخمسة مجالات التأمين الفلاحي والصناعة والمناجم والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والبريد والاتصالات والرقمنة والحماية المدنية.

كما تم التوقيع على وثيقة الاولى المتعلقة بالتأمين الفلاحي بين الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية و الهيئة الاسبانية للتأمين الزراعي.

من طرف المدير العام للتعاضدية بن حبيلس شريف والسفير الاسباني بالجزائر سانتياغو كاباناس.

بينما وقع المشروع الثاني كل من الامين العام لوزارة الصناعة والمناجم خيرالدين مجوبي وكاتبة الدولة الاسبانية للبحث والتنمية والابتكاركارمن فيلا.

ويتضمن المشروع البحث في مجال الطاقة بين وزارة الصناعة والمناجم والمركزالاسباني.

وفيما يخص الوثيقة الثالثة، التي تتعلق بالتعاون في مجال التكوين المهني.

فقد تم توقيعها من طرف وزيرالتكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي وكاتبة الدولة الاسبانية للتربية والتكوين المهني والجامعات مارسيال ماران هيولين.

أما بالنسبة لمشروع مذكرة التفاهم الرابع فيخص التعاون بين وزارات الصناعة والمناجم والتعليم العالي والبحث العلمي والبريد والاتصالات والرقمنة وبين كتابة الدولة الاسبانية للبحث والتنمية والابتكار.

أين تم توقيع هذا الاتفاق من طرف وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي الطاهرحجار ووزارة الصناعة والمناجم وكاتبة الدولة الاسبانية للبحث والتنمية والابتكاركارمن فيلا.

وفيما يتعلق بالمشروع الخامس لمذكرة التفاهم الذي يهدف الى ارساء التعاون بين مدارس الحماية المدنية لكلا البلدين.

فقد وقع بين وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم نور الدين بدوي وبين وزير الداخلية الاسباني خوان ايغناسيو زويدو الفاريس.

من جهة اخرى، تم إمضاء ثلاث مذكرات تفاهم عن بعد اليوم الثلاثاء بين الجزائروإسبانيا في حين تم إمضاء مذكرة رابعة عن بعد يوم 28 مارس.

وتم الإمضاء على المذكرة الاولى بين معهد الإنتاج وزارة الصناعة والمناجم والمدرسة المتعددة التقنيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمدرسة الإسبانية للتنظيم الصناعي التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة والتنافسية الإسبانية.

وامضى عليها كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهرحجار، والأمينة العامة الإسبانية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بيغونا كريستيلو بلاسكو.

اما المذكرة الثانية فأمضيت بين المؤسسة العمومية للتلفزيون ومؤسسة التلفزيون الإسباني.

والوثيقة الثالثة فتتعلق بإتفاقية تفاهم بين بريد الجزائر وSE. Correos y Telégrafos.

أمضي عليها عن بعد من قبل المدير العام لبريد الجزائر،عبد الكريم دحماني،ومدير العلاقات المؤسساتية للمؤسسة الإسبانية، جوزي ماريا مايورغا بيرغوس.

من جهة أخرى، تم إمضاء مذكرة تفاهم عن بعد يوم 28 مارس 2018 بين وكالة الأنباء الجزائرية والوكالة الإسبانية EFE.