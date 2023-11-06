التوقيع على ملحق الاتفاق المتعلق بفتح المدرسة الدولية البريطانية الثانية في الجزائر

أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، رفقة سعادة سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، شارون آن واردل، على مراسم تبادل الرسائل، لتبني تعديل مذكرة التفاهم الثنائية، الموقعة في الجزائر، يوم 09 مارس 2020، والمتعلقة بفتح مدرسة دولية بريطانية خاصة بالجزائر.

وذلك لفتح المدرسة الدولية البريطانية الثانية في الجزائر “بريتيش كومبيس ألجيريا”.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد أكّد الأمين العام بهذه المناسبة أن التوقيع على ملحق الاتفاق الجزائري البريطاني المتعلق بفتح مدرسة بريطانية بالجزائر يعد لبنة إضافية في الاتجاه العام الذي رسمه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في سبيل إعطاء مكانة خاصة لتعليم اللغة الانجليزية في الجزائر، كما سيساهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر والمملكة المتحدة.

و قد حضر مراسم التوقيع ممثلي السفارة البريطانية بالجزائر، مدير المدرسة الدولية البريطانية “بريتيش كومبيس ألجيريا” لطفي غازي، إلى جانب كبار موظفي وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزارة التربية الوطنية.