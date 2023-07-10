التوقيع على 18 إتفاقية ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين الجزائر والأردن

وقعت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني اليوم 18 اتفاقية ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية مع الأردن. الإتفاقيات تتعلق بمجالات الصناعة، التجارة، السياحة والصناعة التقليدية، العمل والضمان الاجتماعي، التعليم العالي والبحث العلمي، النقل والأرشيف والثقافة.

وحسب بيان الوزارة حضر مراسيم التوقيع عن الجانب الجزائري وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، ومن الجانب الاردني وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، يوسف محمود الشمالي.

وجرت مراسم التوقيع على هامش إختتام أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة الجزائرية الأردنية برئاسة علي عون ونظيره الأردني.