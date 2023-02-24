التوقيع على 5 اتفاقيات تعاون بين الجزائر والإمارت

وقعت وزارة الصناعة اليوم على 5 اتفاقيات تعاون مع وزارة الاقتصاد بالإمارات العربية المتحدة خلال أشغال الدورة الـ 15 للجنة المشتركة الجزائرية-الإماراتية.

وحضر مراسيم التوقيع وزير الصناعة، أحمد زغدار وعن الجانب الإماراتي وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله المري.كما حضر وزير الدولة للتجارة الخارجية بالإمارات العربية المتحدة، السيد أحمد الزيودي.

وبالمناسبة أكد زغدار بأن عقد هذه اللجنة يعكس إرادة قيادتي البلدين للارتقاء بالتعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأضاف وزير الصناعة أن هذه الدورة تشكل فرصة لتقييم مستوى التعاون واقتراح السبل الكفيلة بالارتقاء بمستوى التعاون إلى تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.

ومن جانبه دعا الوزير رجال الأعمال في البلدين إلى التواصل وتكثيف اللقاءات لبحث الامكانيات والفرص المتاحة لرفع المبادلات التجارية والاستثمارات البينية.

وتوجت أشغال الدورة الـ 15 للجنة المشتركة الجزائرية-الإماراتية بالتوقيع على 5 اتفاقيات تعاون وهي

مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي والتكنولوجي. بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار. وكذا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرقمنة. وأيضا مذكرة تفاهم في مجال الهندسة الزلزالية. واخبرا برنامج تنفيذي في مجال المواصفات والتقييس.

وفي ختام الأشغال، وقع الجانبان على محضر إجتماع الدورة التي تتضمن مخرجات الدورة وعلى رأسها عقد الدورة الأولى لمجلس الأعمال الجزائري-الإماراتي بأبوظبي في ماي المقبل، الاجتماع الأول للجنة النقل البحري خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية والدورة الأولى لفريق العمل الجزائري الإماراتي للتعاون في مجال الاستثمار.