إعــــلانات
الوطني

التوقيف الكامل لبث قناة الشروق نيوز TV لمدة 10 أيام

بقلم النهار أونلاين
التوقيف الكامل لبث قناة الشروق نيوز TV لمدة 10 أيام
  • 2401
  • 0

قررت سلطة ضبط السمعي البصري، التوقيف الكامل لبث قناة الشروق نيوز TV لمدة 10 أيام.

وجاء في بيان لسلطة ضبط السمعي البصري، أنه تقرر التوقيف الكامل لبث قناة الشروق نيوز TV لمدة 10 أيام، ابتداءً من منتصف الليل من تاريخ صدور هذا البيان.

وأوضح البيان، أن السلطة، إتخذت هذا القرار، بسبب بث القناة مصطلحا عنصريا خطيرا. ينطوي على خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز ضد مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من دول إفريقية.

وأكدت السلطة وجود إخلال جسيم بأخلاقيات المهنة وانعدام المسؤولية التحريرية في معالجة موضوع حساس. يستدعي الكثير من المهنية والمسؤولية تجاه أشقائنا الذين يجمعنا بهم التاريخ والمصير المشترك.

وألزمت السلطة، المسؤولين على القناة بتقديم اعتذار رسمي وواضح يتضمن تنديدا بمضمون التقرير المخالف.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/HMtWQ
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر