قررت سلطة ضبط السمعي البصري، التوقيف الكامل لبث قناة الشروق نيوز TV لمدة 10 أيام.

وجاء في بيان لسلطة ضبط السمعي البصري، أنه تقرر التوقيف الكامل لبث قناة الشروق نيوز TV لمدة 10 أيام، ابتداءً من منتصف الليل من تاريخ صدور هذا البيان.

وأوضح البيان، أن السلطة، إتخذت هذا القرار، بسبب بث القناة مصطلحا عنصريا خطيرا. ينطوي على خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز ضد مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من دول إفريقية.

وأكدت السلطة وجود إخلال جسيم بأخلاقيات المهنة وانعدام المسؤولية التحريرية في معالجة موضوع حساس. يستدعي الكثير من المهنية والمسؤولية تجاه أشقائنا الذين يجمعنا بهم التاريخ والمصير المشترك.

وألزمت السلطة، المسؤولين على القناة بتقديم اعتذار رسمي وواضح يتضمن تنديدا بمضمون التقرير المخالف.