التوقيف تحت النظر لـ4 أشخاص مشتبه بهم في حادثة وفاة شابين بمطار هواري بومدين

أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء، بيانا حول نتائج التحقيق الأولى في وفاة شخصين بأحد أجزاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية والتي كانت متوقفة على أرضية مطار هواري بومدين الدولي، الجزائر العاصمة.

وجاء في البيان، إنه إثر الحادث الأليم، الذي أودى بحياة شابين بمطار هواري بومدين، وبعد التحقيق الأولي، تم التوقيف والحجز تحت النظر لأربعة أشخاص مشتبه بهم. ويتعلق الأمر يتعلق الأمر بكل من: (خ-م) 34 سنة، (ب-ع) 23 سنة، (م-ب) 24 سنة، (ب-م) 46 سنة، لضلوعهم ومشاركتهم في وقائع، أدت إلى وفاة الضحيتين.

كما تمّ التوقيف، الإداري، لتسعة (09) مسؤولين من المديرية العامة للأمن الوطني، وفي مطار هواري بومدين، ويتعلق الأمر بـ: مدير شرطة الحدود، نائبة مدير الحدود الجوية، نائب مدير أمن المطار رئيس فرقة أمنية، محافظ الشرطة، المكلف بالمراقبة الجويّة.يضيف البيان.

كما تم، أيضا، توقيف مسؤول قاعة المراقبة بالفيديو، التابع لفصيلة شرطة الحدود، بمطار هواري بومدين، مع رئيس مصلحة، بهذه الفصيلة، المحافظ الرئيسي للشرطة، المكلف بتقنية الأمن، داخل المطار والمراقبة الجوارية، مفتش الشرطة المكلف بالمداومة على مستوى المطار، وإحالتهم على لجنة التأديب، في انتظار استكمال التحقيق الابتدائي، المقرّر قانونا، في إطار قواعد قانون الإجراءات الجزائية، وتقديمهم جميعا، أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

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أكدت، المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها عن العثور، على جثتين من جنس ذكر بأحد أجزاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية. حيث كانت متوقفة على أرضية مطار هواري بومدين الدولي، الجزائر العاصمة.

كما أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أن العملية تمت على الساعة الخامسة صباحا. مضيفة أن الأمر يتعلق بشخصين تتراوح أعمارهما بين 20 و23 سنة.

في حين، أشار البيان إلى أن التحقيق مفتوح تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء الجزائر لتحديد ظروف الحادث.