التوقيف ثم الطرد.. هكذا وجد المناصر سمير نفسه في «ظليمة» بسبب ورقة و«كليمة»!

النهار تنشر القصة الكاملة لمناصر الخضر «سمير سردوك»

شقيق المناصر: «أخي الأصغر لم يقصد إهانة النظام المصري»

قررت السلطات المصرية ترحيل المناصر الجزائري، «سمير سردوك»، ابن ولاية معسكر الذي تنقل إلى القاهرة رفقة اثنين من أصدقائه لمناصرة لاعبي المنتخب الوطني، خلال مشاركته في «الكان» المقامة هناك.

وقد جاء قرار ترحيل المناصر «سمير»، المرتقب اليوم، بعد ساعات من الترقب والقلق وسط أفراد عائلته ومعارفه، بعدما انتشر، ليلة أول أمس.

خبر توقيفه من طرف السلطات الأمنية المصرية، على خلفية قيامه برفع لافتة عليها عبارة «يتنحاو ڨاع» التي باتت شعار حراك الشارع الجزائري.

وحسبما تحصلت عليه «النهار» من معطيات، فإن المناصر الجزائري سمير سردوك، كان مهددا بمتابعات قضائية.

وبأحكام ثقيلة بحكم تشدد القانون المصري والسلطات هناك مع كل من يحمل شعارات سياسية، في ظل النظام السياسي القائم حاليا.

ولولا التدخل الحاسم للسفارة الجزائرية في القاهرة وإلحاح السفير الجزائري على حلحلة القضية بطرق ودية ودبلوماسية.

لكان مصير المناصر سمير هو المثول اأمام النيابة العامة في القاهرة ثم السجن، بحكم إصرار السلطات المصرية على تطبيق قوانينها.

التي تمنع على حامل أي جنسية رفع أي شعار سياسي كان للحفاظ على علاقة جيدة مع الدول التي ينتمي إليها أولئك الرعايا.

ومن المنتظر أن يجري ترحيل المناصر سمير سردوك، اليوم، مباشرة من قسم الشرطة نحو مطار القاهرة، وهو نفس القرار الذي اتخذته السلطات المصرية.

إزاء عدد من الأنصار الجزائريين الذين ثبت قيامهم بإشعال شماريخ داخل الملعب خلال مباراة «الخضر» ضد المنتخب الكيني.

وكانت «النهار» قد زارت منزل عائلة المناصر سردوك في معسكر، أين التقت شقيقه، ساعات قبل انتشار خبر الإفراج عنه.

حيث رفع شقيق الموقوف نداء لأعلى السلطات في البلاد ولسفير الجزائر بمصر من أجل التدخل لإطلاق سراح شقيقه في مصر بعد توقيفه من قبل قوات الأمن .

بسبب حمله لشعارين «يتنحاو قاع». ولفت عبد القادر سردوك الشقيق الأكبر سمير.

إلى أن هذا الأخير من مسيري لجنة أنصار غالي معسكر ومناصر للفريق الوطني، مشددا على أنه لم يمس بالأمن الداخلي للدولة الشقيقة مصر.