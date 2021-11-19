التوكل على الله

من الأمور التي يجب أن يُسلم بها المسلم فهي إسناد كل الأمور لله في التيسير والتفويض ففي التوكل اعتماد كلّي، والعزم بالفعل مع اطمئنان القلب إليه تعالى.

فيكون العبد على ثقة تامة من الله، ويائساً من أيدي الناس، قال تعالى: “وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ”، وقال أيضاً: “إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ”

التوكل على الله

“فيا رب توكلت عليك فأنت الذي لا يغلبه أحد، توكلت على الجبار الذي لا يقهره أحد، توكلت على العزيز الرحيم الذي يراني وتقلبي في الساجدين، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، كما توكلت على من بيده نواصي العباد،

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