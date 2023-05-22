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التونة.. خروج 32 سفينة منها 3 جزائرية لاصطياد حصة الجزائر

بقلم أسماء.ع
التونة.. خروج 32 سفينة منها 3 جزائرية لاصطياد حصة الجزائر
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أشرف  وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، أحمد بداني، اليوم الاثنين، على انطلاق موسم اصطياد التونة الحمراء من ولاية تيبازة.

كما افاد وزير الصيد في تصريح للنهار، أن 32 سفينة ستشارك في عملية اصطياد حصة الجزائر من التونة الحمراء. مشيرا إلى أن العملية تشهد مشاركة 3 سفن مصنوعة بسواعد جزائرية 100 بالمائة وبتقنيات جد عالية.

في حين، أشار بداني، إلى أن حصة الجزائر من التونة الحمراء، لهذا العام بلغت 2023 طن، مقارنة بالسنة الماضية والتي كانت تقدر بـ1650 طن.

وأضاف الوزير أن العملية ستدعم الخزينة بما يقارب  27 مليون دولار. قائلا إنه “مبلغ معتبر يساهم في الرفع من الصادات الجزائرية”.

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