التوندونس من أول حلقة.. برنامج “ZOOM 6” للمبدع “MISTER X” يدخل رمضان بقوة

عاد البرنامج الكوميدي zoom للكاتب وصانع المحتوى سمير زيان المعروف بـ “MISTER X” بموسم جديد خلال شهر رمضان الجاري.

ويتم عرض هذا البرنامج الكوميدي الساخر في موسمه السادس على قناة النهار طيلة الشهر الفضيل.

وحققت الحلقة الأولى من ZOOM والتي تطرق فيها MISTER X إلى البرامج الرمضانية التي يتم بثها عبر مختلف القنوات الجزائرية نسبة مشاهدات عالية .

كما نالت الحلقة الأولى التي دخلت التوندونس في وقت قياسي إعجاب الكثير من المشاهدين الذين انتظروا الموسم الجديد من ZOOM بفارغ الصبر.

وقد دخل برنامج زوم في موسمه الجديد رمضان أمس الثلاثاء أي بعد مرور 6 أيام من الشهر الفضيل، وسط منافسة بين الدراما والكوميديا، إلا أنه افتك المركز الأول في التوندونس من أول حلقة .