التونسية أنس جابر تتأهل إلى نصف نهائي ويمبلدون

نجحت البطلة التونسية في رياضة التنس، أنس جابر، في التأهل اليوم الأربعاء، إلى نصف نهائي بطولة “ويمبلدون”.

وجاء تأهل أنس جابر، بعد فوزها على حاملة اللقب الكازاخستانية إلينا ريباكينا، المصنفة ثالثة عالميا بمجموعتين لواحدة (6-7 و6-4 و6-1).

وستلاقي البطلة التونسية، في نصف النهائي المصنفة الثانية عالميا البيلاروسية أرينا سابالنكا التي تأهلت بدورها إلى نصف النهائي للمرة الثانية في مسيرتها بفوزها على الأمريكية ماديسون كيز 6-2، 6-4.