إعــــلانات
الرياضة

التونسية أنس جابر تتأهل إلى نصف نهائي ويمبلدون

بقلم محمد.ل
التونسية أنس جابر تتأهل إلى نصف نهائي ويمبلدون
  • 54
  • 0

نجحت البطلة التونسية في رياضة التنس، أنس جابر، في التأهل اليوم الأربعاء، إلى نصف نهائي بطولة “ويمبلدون”.

وجاء تأهل أنس جابر، بعد فوزها على حاملة اللقب الكازاخستانية إلينا ريباكينا، المصنفة ثالثة عالميا بمجموعتين لواحدة (6-7 و6-4 و6-1).

وستلاقي البطلة التونسية، في نصف النهائي المصنفة الثانية عالميا البيلاروسية أرينا سابالنكا التي تأهلت بدورها إلى نصف النهائي للمرة الثانية في مسيرتها بفوزها على الأمريكية ماديسون كيز 6-2، 6-4.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/XXGgr
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر