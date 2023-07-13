التونسية أنس جابر تتأهل لنهائي بطولة ويمبلدون

تمكنت البطلة التونسية أنس جابر من حسم التأهل لنهائي بطولة ويمبلدون في منافسات فردي السيدات.

وحسمت أنس جابر التأهل لثاني مرة على التوالي، ولم تبقى منها فقط غلا خطوة لتظفر المصنفة سادسة عالميا بأول لقب عالمي في مسيرتها.

كما فازت التونسية على نظيرتها البيلاروسية أرينا سابالينكا، في الدور نصف النهائي، لتعبد طريق التتويج.

وقالت البطلة التونسية خلال الندوة الصحفية عقب المباراة المثيرة :”أشكر الجمهور الذي دعمني في المباراة. كان صعبا عليا أن أتلقى إرسال المنافسة والكرات القوية”.

كما أضاف “أنا فخورة كثيرة لأن أنس جابر القديمة كانت ستخسر اليوم لوا المساعدة و خاصة من الجانب النفسي. أنا فخورة أني قاتلت على الرمق الأخير”.

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