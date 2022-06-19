التونسية أنس جابر تتوهج مُجددا وتُحقق لقب بطولة برلين للتنس

تُوجت التونسية، أنس جابر، أمسية اليوم الأحد بلقب بطولة برلين للتنس على حساب السويسرية، بليندا بنشيتش.

وذلك بعد انسحاب الأخيرة في المجموعة الثانية بسبب تعرضها لاصابة منعتها من مواصلة خوض اللقاء، بينما كانت جابر متقدمة 2-1.

كما انتهت المجموعة الأولى بتفوق التونسية أيضا 6-3، لتتوج بلقبها الثالث في مسيرتها في رابطة اللاعبات المحترفات بعد بطولة برمنغهام وبطولة مدريد.

كما سيسمح هذا التتويج الجديد لأنس جابر بوصولها إلى المركز الثالث في الترتيب العالمي.