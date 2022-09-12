التونسية أنس جابر تعود للمركز الثاني عالميا
بقلم حواز عبد النور
عادت نجمة التنس التونسية، أنس جابر، إلى المركز الثاني، في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات.
حيث قفزت فخر العرب بـ3 مراكز في التصنيف الذي صدر اليوم الإثنين بعد بلوغها نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.
كما وصل رصيد أنس جابر إلى 5090 نقطة رغم خسارتها النهائي بمجموعتين دون رد أمام البولندية إيفا شفيونتيك التي عززت صدارتها برصيد 10365 نقطة.
وسبق لأنس جابر أن احتلت المركز الثاني عالميا يوم 27 جوان الماضي، لكن خسرته بسبب عدم احتساب النقاط في بطولة ويمبلدون الماضية التي وصلت فيها للنهائي.
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