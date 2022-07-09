التونسية أنس جابر تفشل في التتويج ببطولة ويمبلدون للتنس

فشلت أمسية اليوم السبت، لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، في دخول التاريخ والتتويج ببطولة ويمبلدون.

حيث خسرت، جابر، النهائي أمام منافستها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بمجموعتين لواحدة.

وعلى الرغم من بدايتها القوية وفوزها في المجموعة الأولى (6-3)، إلا أن جابر لم تحافظ على زخمها.

حيث انهزمت في المجموعة الثانية (2-6) قبل أن تخسر الثالثة بواقع (2-6) أيضا لتفشل في التتويج بإحدى البطولات الأربع الكبرى في تنس المحترفات.

ودخلت جابر التاريخ لكونها أول لاعبة عربية وأفريقية تصل لنهائي بطولة كبرى للاعبات التنس المحترفات.