التونسيون في حالة غليان بسبب الكاف.. و حنبعل يردّ

تتزايد حالات الغضب لدى الجمهور والإعلام التونسي بشكل رهيب جدا بعدما إعتبروا خطوة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” الاخيرة بمثابة تقليل من شأن الكرة التونسية.

ونشرت الكاف تصميم خاص بالمنتخبات المشاركة في كان الكاميرون، أين وضعت النجوم الأفارقة بما فيهم رياض محرز.

وعنونت الكاف “أعدّوا حقائبكم”. فيما وضعت صورة لـ “الكرة” بها العلم التونسي،. في إشارة إلى إفتقار “نسور قرطاج” لنجم فوق العادة مثل صلاح وماني ومحرز والبقية.

وقال موهبة تونس حنبعل المجبري في تصريح لـ “العربي الجديد” عن القضية “صحيح أنّنا لا نملك نجوما كبار لكن قوتنا في مجموعتنا. اتفهّم غضب الجماهير وسنرد في الميدان”.

وجاء الرد من قبل المدرب منذر الكبير الذي قال هو الأخر في تصريح لموقع “العربي الجديد” “ما أنجز غير محترف. وهذا التصميم مسّ في الصميم عراقة المنتخب التونسي وتاريخه”.

وجهّز منذر الكبير لاعبيه للردّ على الكاف حينما قال ” الردّ سيكون فوق المستطيل الأخضر”.

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وقدمت السلطات التونسية، طلبا لنظرائها من قطر، قصد اهدائها ملعب (974)، المصنوع من الحاويات، بعد انتهاء بطولة كأس العرب.

وأكد وزير الشباب والرياضة التونسي، كمال دقيش، وجود مؤشرات جد ايجابية، لامكانية حصول تونس على ملعب (974)، كهبة من قطر.

كما أضاف دقيش، في تصريحات للصحافة التونسية، أن الأمر إلى حد الآن ليس مؤكدا، ويرفض الضغط على الجانب القطري.

يذكر أن قطر، أبدت نيتها في اهداء ملعب “974”، المصنوع من الحاويات، والقابل للتفكيك، لاحدى الدول التي تستحقه.

وتوّج المنتخب الجزائري المحلي بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز المحقق في المباراة النهائية أمام تونس بنتيجة 2-0.

كما سجل أهداف المباراة كل من اللاعب أمير سعيود في الدقيقة الـ9 من الوقت الإضافي الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

في حين أطلق اللاعب ياسين براهيمي رصاصة الرحمة في شباك المنتخب التونسي محرزا الهدف الثاني للخضر في الدقيقة 125.