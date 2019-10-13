التونسيون يتمنون استكمال الحراك الشعبي الجزائري بإنتخاب رئيس الجمهورية

عبر مواطنون تونسيون عن فرحتهم بفوز قيس سعيد برئاسة الدولة، و الوصول لحكم قصر قرطاج.

وقال التونسيون لتلفزيون “النهار” ان النصر المحقق هو انتصار للشعوب العربية كاملة، من شرقها الى غربها.

واعتبر العديد من التونسيين الذين التقتهم قناة النهار ان الثورة التونسية الحقيقية هي وصول سعيد الى الرئاسة.

وقال التونسيون انهم لن ينسوا الجزائر، وأن الجزائر وتونس شعب واحد.

لا بد على الجزائريين أن يتوجهوا إلى صناديق الإقتراع يوم الإنتخابات الرئاسة المقبل.

معتبرين أن فرحة تونس لن تكمل إلا بإنتختاب الجزائر على رئيس شرعي منتخب.

وقال الكثير من التونسيون أنه على الشعب الجزائري أن يستمرا في حراكهم السلمي وإستكماله يوم 12 ديسمبر بالمشاركة في الإنتخابات الرئاسية.