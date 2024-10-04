التونسيون يتوجهون لصناديق الإقتراع الأحد لإختيار رئيس للبلاد

بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي ستجرى يوم الأحد المقبل، وهي الثالثة بعد الثورة والأولى بعد تعديل الدستور الذي حول النظام السياسي في البلاد الى نظام رئاسي.

وسيتنافس في الإنتخابات الرئاسية، 3 مترشحين، وهم المترشح الحر والرئيس الحالي قيس سعيد. وأمين عام “حركة الشعب” زهير المغزاوي. ورئيس “حركة عازمون” عياشي زمال الذي يقبع في السجن بتهمة تزوير تزكيات الترشح.

هذا وستدخل فترة الصمت الانتخابي بداية من منتصف ليلة اليوم الجمعة.