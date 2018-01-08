التونسيون يهربون إلى الجزائر احتجاجا على غلاء المعيشة

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التونسيون يهربون إلى الجزائر احتجاجا على غلاء المعيشة
بقلم أمينة ج

أطلق مجموعة من الشباب التونسي حملة “فاش نستنا” والهدف منها قيامه بالزحف نحو الجزائر بسبب غلاء المعيشة.

وبدأ أمس الأحد، محتجون بعدد من معتمديات ولاية قفصة في مسيرة مشيا على الأقدام انطلقت من الملتوي وصولا إلى الحدود مع الجزائر.
وحسب ما أفاد به “موقع جوهرة التونسي”، رفع الشباب المحتجين العلم الجزائري
وذلك احتجاجا لما تشهده الولاية من تهميش على جميع المستويات، خاصة البطالة وعدم تفاعل المسؤولين مع مطالب وتساؤولات المعتصمين .

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التعليقات (1)

  • elhadj rbhr

    اخي انا شفت تونس وعشت مع اخواني التوانة واشهد لهم بالكرم والجود على اخوانهم الجزائريين فمرحبا بهم نتقاسم اللقمة بيننا

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