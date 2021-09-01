التونسي بن يحيى مُدربا جديدا لمولودية الجزائر

عُين التونسي خالد بن يحيى، كمدرب جديد لنادي مولودية الجزائر، ليعوض نبيل نغيز المُنتقل للمغرب للإشراف على مولودية وجدة، والذي غادر منصبه قبل نهاية الموسم الماضي، بعد أن فهم بأنه لا يدخل في حسابات الإدارة.

وسيكون التقني التونسي البالغ من العمر 61 عاما، على موعد مع تحدٍ صعب مع “العميد” الباحث عن العودة لمنصة التتويجات الغائب عنها في الأعوام الماضية، وعاش أشهر مُعقدة في سنة المئوية التي كانت صفرية على جميع الأصعدة.

ويمتلك الرجل الأول الجديد في الطاقم الفني للفريق العاصمي، سيرة ذاتية محترمة حيث سبق له وأن أشرف على جميع الأندية التونسية الكبيرة، كالترجي الرياضي، الملعب التونسي والنادي الصفاقسي.