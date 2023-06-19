التونسي جبالي: “مواجهة الجزائر ودية لكنّها بطابع خاص”

توقّع لاعب منتخب تونس، عصام جبالي، أن تشهد ودية الغد أمام الخضر، إثارة كبيرة، بملعب 19 ماي بعنابة.

وقال جبالي، في تصريحات من تدريبات نسور قرطاج: “الجزائر وتونس داربي عربي بنكهة خاصة.. القرينتا حاضرة والكرة الجميلة حاضرة أيضا”.

كما تمنى لاعب نادي غامبا أوساكا الياباني، أن تجري المباراة في روح رياضية، موضحا بأن اللقاء سيكون صعبا وأن منتخبه جاء إلى الجزائر، لتقديم مستوى جيد والفوز.

قبل أن يختم تصريحاته قائلا: “انهزمنا في غينيا للأسف.. مباراة الجزائر ستكون ودية ولكن بطابع خاص”.