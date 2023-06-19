التونسي دراغر: “نريد الفوز على الجزائر وتعويض خيبتنا في غينيا”

أشاد لاعب المنتخب التونسي، محمد دراغر، بالاستقبال المييز، الذي حظي به وفد نسور قرطاج، منذ وصوله أمس الأحد، إلى مدينة عنابة، تحسبا لودية الغد أمام الخضر.

وقال دراغر في هذا الصدد: “سنلعب لقاء مع اخواننا في الجزائر. وهذه اللقاءات دائما ما تكون كبيرة”.

مضيفا: “المعطيات جد رائعة وفرحوا بنا في الجزائر.. جئنا للعب كرة القدم وسنقدم مباراة جميلة”.

وفي المقابل، أوضح لاعب نادي لوزيرن السويسري، بأن منتخبه يبحث عن تعويض الهزيمة التي مني بها السبت الماضي، في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 أمام غينيا الاستوائية، وختم: “لم ننجح في غينيا ولم نصنع فرصا كثيرة.. سنبحث عن التعويض أمام الجزائر”.