فاز الدراج التونسي علي النويسري، بالقميص الأصفر، للطبعة الـ20 لطواف الجزائر 2017، للدراجات الهوائية.

وافتك التونسي علي النويسري، القميص الأصفر لهذه الدورة بعد تصدره الترتيب العام، في السباق الذي جرى على مسافة 178 كلم.

ونال الدراج الجزائري حمزة ياسين من نادي المجمع البترولي، القميص الأخضر، لأحسن دراج بالسرعة النهائية.

بينما عاد القميص الأبيض لعبد الرحمان منصوري، من نادي “سوفاك”، كأحسن عنصر لصنف الآمال في هذه الدورة.

وحسب الفرق حقق المجمع البترولي المركز الأول، متقدما على كل من المنتخب التونسي أكابر، وفريق الأطلس البليدي (الجزائر).