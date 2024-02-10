التونسي عمار السويح مدربا لوفاق سطيف

أعلنت شركة الرياضية ذات الأسهم بلاك إقلس فرع مجمع سونلغاز عن تعيين المدرب التونسي عمار السويح على رأس العارضة الفنية للفريق.

و كشفت أنها إتفقت على كل صغيرة و كبيرة مع المدرب التونسي لخلافة المدرب الفرنسي فرانك دوما و سليمان رحو.

كما قالت أنه تم تعيين المدرب قيطوني حفيظ ليكون مساعدا رئيسيا إلى أن يتم تعيين مساعد ثاني لاحقا. فيما سيكون ارزقي بوخلف محضرا بدنيا وتم كذلك تعيين بن جاب الله دراجي مدير تفني رياضي.

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