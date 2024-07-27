التونسي فارس فرجاني يهدي العرب أول ميدالية في الألعاب الأولمبية

أهدى الرياضي التونسي فارس فرجاني، اليوم السبت، أول ميدالية للعرب في منافسة الألعاب الأولمبية التي تجري فعاليات بالعاصمة الفرنسية باريس.

و فاز التونسي فارس فرجاني أمام المصري زياد السيسي بنتيجة 15 مقابل 11 ليتأهل إلى نهائي سبف الحسام رجال، و يضمن لتونس والعرب وإفريقيا أولى الميداليات الفضية على الأقل، في انتظار حسمه الذهب خلال الساعات القليلة القادمة.

كما سينافس المصري زياد السيسي على ميدالية برونزية في قادم الساعات التي قد تكون ثاني الميدالية تهدى للعرب.

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