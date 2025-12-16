التونسي لسعد الدريدي مدربا جديدا لشباب قسنطينة

أعلنت إدارة فريق شباب قسنطينة، اليوم الثلاثاء، رسميا عن تعيينها التقني التونسي، لسعد الدريدي، على رأس العارضة الفنية للفريق.

وسيخلف بذلك، التونسي الدريدي، التقني البوسني، روسمير سيفكو. الذي قرر وضع حد لمغامرته مع “السياسي”، متحججا بعدم حصوله على مستحقاته لـ 5 أشهر متتالية.

وأشرف المدرب الجديد لشباب قسنطينة، مؤخرا على فريق الملعب التونسي. منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي، قبل أن يقرر الرحيل بدوره لخوض تجربة في نادي مدينة “الجسور المعلقة”.

ويحتل الفريق القسنطيني المركز الـ 8 في البطولة المحترفة، بـ 15 نقطة، ولقاء متأخر. وعلى بعد 10 خطوات من المتصدر مولودية الجزائر، بـ 3 لقاءات متأخرة، إلى جانب تأهله إلى ثمن نهائي الكأس، أين سيلاقي وفاق سطيف.