التونسي مراد العقبي مدربا جديدا لاتحاد خنشلة

توصلت إدارة فريق اتحاد خنشلة، لاتفاق نهائي مع المدرب التونسي مراد العقبي، من أجل تولي هذا الأخير، تدريب الفريق.

وأعلن مسؤولو اتحاد خنشلة، اليوم الإثنين، عبرالصفحة الرسمية للنادي، عن تعيين التونسي مراد العقبي مدربا للفريق.

كما كشف ذات المصدر، بأن التونسي الآخر، محمود الدريدي، سيكون مساعدا للمدرب العقبي، ومن المقرر أن يباشر الثنائي مهامه أمسية اليوم الإثنين، بالإشراف على الحصة التدريبية للفريق.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة فريق اتحاد خنشلة، بعد فسخ العقد الذي كان يربطها بالمدرب جيلالي بهلول وديا.