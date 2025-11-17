إعــــلانات
الرياضة

التونسي مراد العقبي مدربا جديدا لاتحاد خنشلة

بقلم كريم تيغرمت
التونسي مراد العقبي مدربا جديدا لاتحاد خنشلة
  • 105
  • 0

توصلت إدارة فريق اتحاد خنشلة، لاتفاق نهائي مع المدرب التونسي مراد العقبي، من أجل تولي هذا الأخير، تدريب الفريق.

وأعلن مسؤولو اتحاد خنشلة، اليوم الإثنين، عبرالصفحة الرسمية للنادي، عن تعيين التونسي مراد العقبي مدربا للفريق.

كما كشف ذات المصدر، بأن التونسي الآخر، محمود الدريدي، سيكون مساعدا للمدرب العقبي، ومن المقرر أن يباشر الثنائي مهامه أمسية اليوم الإثنين، بالإشراف على الحصة التدريبية للفريق.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة فريق اتحاد خنشلة، بعد فسخ العقد الذي كان يربطها بالمدرب جيلالي بهلول وديا.

رابط دائم : https://nhar.tv/2p6x5
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer