التونسي مراد العقبي مدربا جديدا لشبيبة الساورة

أعلنت إدارة شبيبة الساورة، اليوم الأربعاء، عن تعاقدها مع التقني التونسي مراد العقبي.

والتحق التقني التونسي، بالعارضة الفنية لـ”نسور الجنوب”، بعدما ظل المنصب شاغرا، منذ رحيل المدرب سي طاهر شريف الوزاني، قبل انطلاق الموسم الجاري، واستعانة الإدارة بالثنائي لخضر لخضاري ومصطفى جاليت، لقيادة الفريق مؤقتا.

وسبق للمدرب مراد العقبي، ان خاض تجربة في الجزائر، موسم 2023/2024، مع فريق اتحاد خنشلة. إلى جانب إشرافه على عدة أندية تونسية، كما كانت له تجارب في السعودية وكوبا والإمارات.