إعــــلانات
الرياضة

التونسي مراد العقبي مدربا جديدا لشبيبة الساورة

بقلم محمد لمين صحراوي
التونسي مراد العقبي مدربا جديدا لشبيبة الساورة
  • 40
  • 0

أعلنت إدارة شبيبة الساورة، اليوم الأربعاء، عن تعاقدها مع التقني التونسي مراد العقبي.

والتحق التقني التونسي، بالعارضة الفنية لـ”نسور الجنوب”، بعدما ظل المنصب شاغرا، منذ رحيل المدرب سي طاهر شريف الوزاني، قبل انطلاق الموسم الجاري، واستعانة الإدارة بالثنائي لخضر لخضاري ومصطفى جاليت، لقيادة الفريق مؤقتا.

وسبق للمدرب مراد العقبي، ان خاض تجربة في الجزائر، موسم 2023/2024، مع فريق اتحاد خنشلة. إلى جانب إشرافه على عدة أندية تونسية، كما كانت له تجارب في السعودية وكوبا والإمارات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/1S5xk
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر