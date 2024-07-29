التونسي معز بوعكاز مدربا جديدا لأولمبيك أقبو

أعلنت إدارة نادي أولمبيك أقبو، الصاعد حديثا، إلى البطولة المحترفة، رسميا عن تعيين التقني التونسي، معز بوعكاز، على رأس العارضة الفنية للفريق.

وأشادت إدارة أقبو، بالخبرة الكبيرة التي يملكها المدرب الجديد. لاسيما مع الأندية الجزائرية، أين أثبت حنكته في تسيير الفرق وتطوير اللاعبين الشبان.

كما تمنت في المقابل، أن ينجح التقني التونسي. في قيادة أولمبيك أقبو إلى تحقيق آفاق جديدة، والتحول إلى رقم صعب في البطولة المحترفة.