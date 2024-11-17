التونسي معلول يدافع عن بيتكوفيتش

دافع التقني التونسي، نبيل معلول، مدرب اتحاد العاصمة، عن الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، مؤكدا بأنه يعرف جيدا، ما يقوم به على رأس “الخضر”.

وسئل معلول، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها أمس السبت، عقب فوز الاتحاد على الضيف شبيبة الساورة، في الجولة الـ 9، عن رأيه في غياب لاعب فريقه عن قائمة المنتخب، وبشكل الخصوص، الحارس بن بوط.

ورد التقني التونسي: “الناخب الوطني، دائما محق في خياراته، أعلم أن المشكل هو أن هناك طاقم كامل يتابع البطولة المحلية. وإذا لم يكن هناك لاعب في القائمة. أكد أنه موجود آخر في مكانه يستحق الاستدعاء، وهذا ما يحدث في كل العالم”.

وواصل معلول، الدفاع عن بيتكوفيتش، مضيفا: “عملت ناخبا وطنيا في مناسبات مختلفة. ولا يوجد مدرب يملك لاعب يمكنه أن يقدم الإضافة ولا يستدعيه للمنتخب”.

موضحا: “هذا يعني أنه ليس مدربا، ولا أظن أن الأمر ينطق على بيتكوفيتش. الذي أعرفه جيدا، وهو مدرب كبير ويعرف ما يقوم به.. على كل أظن أن الخيارات كثيرة بالنسبة للاعبين في الخارج”.