التونسي مهدي عياشي يتوج بلقب “The Voice” في موسمه الخامس

فاز المتسابق التونسي، مهدي عياشي، بلقب برنامج المواهب “the voice”، في موسمه الخامس، وذلك بعد أن حصل على أعلى نسبة تصويت من طرف الجمهور.

وبذلك فاز فريق السوبر ستار، راغب علامة، بلقب هذا الموسم من ذا فويس، في سهرة أمس السبت، بعد منافسة شرسة مع باقي متسابقي الفرق الأخرى.

وسيحصل الفائز بلقب ذا فويس، على جائزة قيمة، وهي إنتاج ألبوم غنائي كامل له.

وكان مهدي عياشي قد خطف الأنظار منذ أول ظهور له بالبرنامج، في مرحلة الصوت وبس، وتوقع الجميع تتويجه بلقب هذا الموسم، بالرغم من الأصوات الجميلة المشاركة.