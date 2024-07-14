التونسي نبيل معلول مدربا جديدا لاتحاد العاصمة

عيّنت إدارة اتحاد العاصمة، التقني التونسي، نبيل معلول، على رأس العارضة الفنية للفريق خلفا للاسباني خوان كارلوس غاريدو.

وقدمت إدارة الاتحاد، ليلة السبت إلى الأحد، مدربها الجديد نبيل معلول. الذي وقع عقدا مع الفريق إلى صيف 2026.

ويملك التقني التونسي، مسيرة مميزة في عالم التدريب بعد إشرافه على عدة أندية تونسية وقطرية إلى جانب إشرافه على منتخب الكويت.

وتوج مدرب الاتحاد الجديد، بـ 3 بطولات تونسية وكأس تونس. إلى جانب تتويج في دوري أبطال إفريقيا مع الترجي التونسي سنة 2011، بينما حقق لقب الدوري الكويتي، مع نادي الكويت موسم 2021-2022.