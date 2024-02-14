التونسي الزلفاني مدربا لـ “السيسكاوة”

اتفقت إدارة إتحاد خنشلة مع بشكل نهائي مع المدرب التونسي يامن الزلفاني لتولي زمام أمور العارضة الفنية للفريق.

وأعلنت إدارة “السيسكاوة” عن الخبر عبر الصفحة الرسمية لها، اليوم الأربعاء، على الفايسبوك، حيث رحبت به بطريقتها الخاصة مع التمنيات بتحقيق نتائج ايجابية في المستقبل.

وقالت إدرة الفريق الخنشلي عبر الصفحة الرسمية ” يامن الزلفاني مدربا جديدا لإتحاد مدينة خنشلة.. مرحبا بك في بيت السيسكاوة”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–