“التويزة” لشراء مساكن LPA

وزير السكن عبد الوحيد طمار يكشف عبر قناة «النهار»:

كل التفاصيل عن توزيع 187 ألف مسكن بعد 7 أشهر

كل من يتجاوز راتبه 10 ملايين و800 في «عدل» لن يحول إلى LPP

20ألف مسكن LPP في 47 ولاية لـ«الزماڤرة والخلاص بالأورو»

رئيس الجمهورية سيسلم مفتاح مسجد الجزائر قبل نهاية العهدة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، خلال استضافته في برنامج «قهوة وجرنان» الذي يبث على قناة «النهار»، عن انتهاء الأشغال الرئيسية في 187 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني بمختلف الصيغ، أين سيتم توزعيها قبل نهاية الصائفة المقبلة، حيث تم تخصيص 55 مليار دينار من أجل أشغال التهيئة الخارجية لهذه المساكن، فيما أعطى المسؤول الأول عن قطاع السكن كافة التفاصيل عن مشروع الترقوي المدعم وطريقة الدفع.

أكد المسؤول الأول عن قطاع السكن بأن 187 ألف وحدة سكنية تشارف الأشغال الكبرى بها على الانتهاء ستكون جاهزة للتوزيع بعد 7 أشهر على أقصى تقدير، وهذا بعد انتهاء أشغال التهيئة الخارجية بها.

وقال وزير السكن في معرض تصريحاته في هذا السياق، إن الحكومة قد ضخت من أجل الانتهاء من أشغال 187 ألف وحدة سكنية مبلغا يقدر بـ 5500 مليار سنتيم، مشيرا إلى أنه سيتم إضافة 2500 مليار سنتيم أخرى، على أن تكون الميزانية العامة لأشغال التهيئة الخارجية لهذه المشاريع 8 آلاف مليار سنتيم، موضحا بأن هذه المساكن ستكون بمختلف الصيغ.

هذه هي تفاصيل مساكن LPA و25 من المئة قيمة الشطر الأول

وبخصوص الصيغة السكنية الجديدة التي ينتظرها الكثير من الجزائريين، كشف الرجل الأول في قطاع السكن خلال استضافته في حصة «قهوة وجرنان» التي يقدمها الزميل، بلال كباش، بأن مساكن الترقوي المدعم ستكون رسميا في 48 ولاية، بـ «كوطة» أولى تقدر بـ 70 ألف وحدة سكنية، على أن تكون شقق هذه الصيغة تتراوح بين مساكن من غرفتين إلى خمس غرف حسب احتياجات المكتتب.

وأكد الوزير أن أسعارها تختلف من ولاية إلى ولاية، حسب التصنيف الجغرافي من الشمال إلى الجنوب، مؤكدا بأن السعر المرجعي سيكون 50 ألف دينار للمتر المربع، فيما ستكون قيمة الشطر الأول محددة بـ25 من المئة من قيمة الشقة، كما أن عملية الدفع تكون عبر الصندوق الوطني للسكن وحسب تقدم نسبة الأشغال، على أن تكون كل المشاريع مضمونة في الصندوق الوطني للضمان، وهذا لتفادي تكرار أزمة مساكن LSP، أين ستتراوح أسعار شقق بصيغة LPA ما بين 250 مليون و440 مليون، على أن تكون هناك إمكانية للتكافل العائلي لصالح المكتتب، خاصة في عملية الدفع، وهذا بالاستعانة بأحد أفراد العائلة وبإثبات ذلك بالوثائق.

كل مكتتب في «عدل» ارتفع أجره أكثر من 10 ملايين و8 ألف دينار لن يحول على LPP

وفي ذات الشأن، قال طمار إن كل مكتتبي «عدل» سيحصلون على شققهم، وأنه لن يتم تحويل أي مكتتب منهم لصيغة الترقوي العمومي في حالة ما إذا ارتفع مدخوله الشهري الذي صرح به ساعة اكتتباه في برنامج «عدل»، وفي سياق ذي صلة، أكد ذات المتحدث بأن مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، ستسقط أحد الزوجين من قائمة الاكتتاب في حال كان الاثنان مسجلان في برنامج «عدل».

20 ألف مسكن LPP لـ«الزماڤرة» في 47 ولاية

وأكد وزير السكن والعمران والمدينة، بأنه سيتم تخصيص 20 ألف مسكن ترقوي عمومي لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، في 47 ولاية، على أن تكون عملية الدفع عن طريق العملة الصعبة، وأكد الوزير بأنه سينظم زيارة إلى كل المدن والولايات خلال الفترة المقبلة، على أن يستعين بلجان تفتيش لموافاته بالتقارير اللازمة، مشيرا إلى أن كل المشاريع التي سيتم تسليمها مستقبلا ستكون مزودة بكل شبكات التهيئة الخارجية من مياه وكهرباء وغاز ومجمعات مدرسية، مشير إلى أنه قد تم إطلاق 270 مؤسسة تربوية بالأحياء السكنية الجديدة، كما أكد بأن أشغال مسجد الجزائر تشهد تقدما كبيرا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا بأن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، هو من سيتسلم المفاتيح وهو من سيسلمها قبل نهاية العهدة الحالية.