“التيليغراف”: “مكانة بن رحمة في دوري الأضواء”

أثنت صحيفة “التيليغراف” على النجم الجزائري “سعيد بن رحمة”، وأكدت أنه مكانته في دوري الأضواء رفقة نجوم “البريميرليغ”.

وذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير مطول على “بن رحمة”، أن هذا الأخير قادر على صنع الفارق في أي لحظة من المباراة، كما أنه يتمتع بموهبة كبيرة.

وجاء في ذات التقرير أن الأندية الإنجليزية مهتمة كثيرا بصفقة الجزائري، التي تعتبره صفقة ناجحة لأي فريق، فهو نجم “الشامبينوشيب” الأول.

في نفس السياق، يتصدر “تشيلسي” السباق من أجل التعاقد مع “بن رحمة” الذي سيتخلى عنه “برينتفورد” مقابل 25 مليون أورو.