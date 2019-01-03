عاجل

التّعرف على هوية الإرهابيين المقضى عليهما بسيدي بلعباس

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
التّعرف على هوية الإرهابيين المقضى عليهما بسيدي بلعباس
بقلم أمينة ج

تمّ التّعرف، اليوم الخميس، على هوية الإرهابيين اللذين قضى عليهما الجيش أمس الأربعاء،  بمنطقة تفاسور، بسيدي بلعباس.

ويتعلق الأمر بكل من الإرهابي المسمى “بهيليل خليفة” المكنى “خباب”، و”ناصري هواري” المكنى “أسامة”.
الإرهابيان،حسب بيان لوزارة الدفاع، التحقا بالجماعات الإرهابية سنتي 2008 و2009 على التوالي.

طالع أيضا:

بالصور.. القضاء على إرهابيين إثنين خطيرين بمنطقة تفاسور بسيدي بلعباس


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com